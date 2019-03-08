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ЧЕЛСІ - ДИНАМО ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІГА ЄВРОПИ

Марсьяль відновився після травми до матчу з Арсеналом, ще два хавбеки покинули лазарет Манчестер Юнайтед

14:14 114 Читать на русском
Марсьяль відновився після травми до матчу з Арсеналом, ще два хавбеки покинули лазарет Манчестер Юнайтед
Антоні Марсьяль / Twitter

Кількість травмованих футболістів Манчестер Юнайтед поступово зменшується.

 

Антоні Марсьяль повністю залікував травму та готовий зіграти з Арсеналом у 30-му турі англійської Прем'єр-ліги. За словами Уле Гуннара Сульшера, Неманья Матіч і Андер Ерерра також покинули лазарет Манчестер Юнайтед і готуються до гри на Емірейтс у загальній групі. Однак вони поки що не в ідеальних кондиціях.

Відзначимо, що численні травми спричинили кадрову кризу в стані "дияволів". Лінгард, Валенсія, Мата, Санчес, Джонс, Дарміан не могли допомогти команді в останніх матчах, однак тренерський штаб гідно вийшов з цієї ситуації. Сульшер ще не програвав з Манчестер Юнайтед на внутрішній арені, а також ослабленим складом створив сенсаційний камбек проти ПСЖ в Лізі чемпіонів.

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Манчестер Юнайтед зустрінеться з Арсеналом 10 березня о 18.30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Суперники ведуть боротьбу за топ-4. Наразі манкуніанці випереджають "канонірів" у турнірній таблиці на 1 очко та посідають 4 сходинку.

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Англія Арсенал - Манчестер Юнайтед Неманья Матіч Неманья Матіч Андер Еррера Андер Еррера Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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