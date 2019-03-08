Марсьяль восстановился после травмы к матчу с Арсеналом, еще два хавбека покинули лазарет Манчестер Юнайтед

Количество травмированных футболистов Манчестер Юнайтед постепенно уменьшается.

Антони Марсьяль полностью залечил травму и готов сыграть с Арсеналом в 30-м туре английской Премьер-лиги. По словам Уле Гуннара Сульшера, Неманья Матич и Андер Эрерра также покинули лазарет Манчестер Юнайтед и готовятся к игре на Эмирейтс в общей группе. Однако они пока не в идеальных кондициях.

Отметим, что многочисленные травмы вызвали кадровый кризис в расположении "дьяволов". Лингард, Валенсия, Мата, Санчес, Джонс, Дармиан не могли помочь команде в последних матчах, однако тренерский штаб достойно вышел из этой ситуации. Сульшер еще не проигрывал с Манчестер Юнайтед на внутренней арене, а также ослабленным составом сотворил сенсационный камбэк против ПСЖ в Лиге чемпионов.

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Манчестер Юнайтед встретится с Арсеналом 10 марта в 18.30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Соперники ведут борьбу за топ-4. Сейчас манкунианцы опережают "канониров" в турнирной таблице на 1 очко и занимают 4 место.