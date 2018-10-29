toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Марсело знову зазнав травми – відомий період відновлення бразильця

21:08 392 Читать на русском
Марсело знову зазнав травми – відомий період відновлення бразильця
Марсело / Фото Diario AS

Захисник Реала Марсело не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках.

У матчі 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал (5:1) травми зазнав захисник гостей Марсело. Бразилець став автором єдиного гола мадридців, та на 82-й хвилині покинув поле через пошкодження.

Соларі – основний кандидат на посаду тренера Реала, – ЗМІ

Після медичного огляду лікарі діагностували у Марсело пошкодження м'язу правої ноги, через яке захисник "вершкових" пропустить не менше двох тижнів, повідомляє видання Marca.

Варто відзначити, бразилець нещодавно лише відновився від схожої травми.

Нагадаємо, після 10-ти турів чемпіонату Іспані Реал знаходиться на 9-й сходинці турнірної таблиці.

Барселона 7-м приниженням запускає хаос у Реалі, Роналду з космосу та агресія проти Неймара – топ-моменти вікенду

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид Марсело Марсело
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
4
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук