Марсело знову зазнав травми – відомий період відновлення бразильця

Захисник Реала Марсело не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках.

У матчі 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал (5:1) травми зазнав захисник гостей Марсело. Бразилець став автором єдиного гола мадридців, та на 82-й хвилині покинув поле через пошкодження.

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Після медичного огляду лікарі діагностували у Марсело пошкодження м'язу правої ноги, через яке захисник "вершкових" пропустить не менше двох тижнів, повідомляє видання Marca.

Варто відзначити, бразилець нещодавно лише відновився від схожої травми.

Нагадаємо, після 10-ти турів чемпіонату Іспані Реал знаходиться на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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