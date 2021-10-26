Ветеран Марсело вже роздумує щодо майбутнього місця працевлаштування після прощання з мадридцями.

До 33-річного оборонця останнім часом проявляють інтерес кілька бразильських клубів, але сам Марсело на батьківщину не збирається повертатись, повідомляє TNT Sports з посиланням на слова Кайо Алвеша, агента гравця.

Марсело налаштований покинути Реал – головний ветеран мадридців отримав жалюгідні 23 хвилини у сезоні

Ветеран "вершкових" нібито надалі зосереджений на виступах за Реал. Ба більше, якщо мадридці не продовжать з ним контракт, розрахований до 2022 року, бразилець шукатиме іншу команду виключно у Європі.

Нагадаємо, Марсело перебрався у "Королівський клуб" із Флуміненсе у 2007-му. Поточний сезон він не може записати собі в актив – лишень 23 хвилини ігрового часу.

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