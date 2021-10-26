Ветеран Марсело уже размышляет о будущем месте трудоустройства после прощания с мадридцами.

К 33-летнему защитнику в последнее время проявляют интерес несколько бразильских клубов, но сам Марсело на родину не собирается возвращаться, сообщает TNT Sports со ссылкой на слова Кайо Алвеша, агента игрока.

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Ветеран "сливочных" якобы далее сосредоточен на выступлениях за Реал. Более того, если мадридцы не продлят с ним контракт, рассчитанный до 2022 года, бразилец будет искать другую команду исключительно в Европе.

Напомним, Марсело перебрался в "Королевский клуб" из Флуминенсе в 2007 году. Нынешний сезон он не может записать себе в актив – всего 23 минуты игрового времени.

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