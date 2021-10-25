Нинішній сезон цілком може стати для захисника Марсело останнім у футболці Реала.

Бразилець вже попередив керівництво клубу про свій відхід у кінці сезону, стверджує El Navional.

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Марсело виступає за Реал з 2007 року, що є найдовшим періодом серед усіх гравців нинішнього складу. Втім, упродовж останніх сезонів роль ветерана суттєво зменшилась, і він майже не виходить зі старту. У поточній кампанії 33-річний захисник отримав від Карло Анчелотті жалюгідні 23 хвилини.

Головним претендентом на Марсело вважається рідний Флуміненсе, з якого він і переходив у Реал. Влітку латераль стане вільним агентом, тому зможе сам обирати нове місце роботи.

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