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Марсело вирішив залишитись у Реалі через повернення Зідана

11:10 35 Читать на русском
Марсело вирішив залишитись у Реалі через повернення Зідана
Марсело / AP

Захисник Реала Марсело не збирається покидати королівський клуб.

Нагадаємо, 30-річний оборонець втратив місце у стартовому складі "вершкових", коли команду очолював Сантьяго Соларі. Бразилець хотів покинути клуб та перейти в Ювентус, куди його кликав Кріштіану Роналду.

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Марсело змінив своє рішення через повернення Зінедіна Зідана та готовий залишитись у Реалі до кінця контракту, який спливає 2022 року.

Французький спеціаліст поговорив з фланговим захисником та запевнив, що розраховує на нього, як на гравця основного складу "вершкових", повідомляє AS.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Марсело Марсело
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