Марсело откровенно высказался о будущем в Реале – его сватают в Ювентус

Защитник мадридского Реала Марсело поделился мыслями относительно дальнейших выступлений на Сантьяго Бернабеу.

"Два года назад услышал о том, что я якобы уже подписал контракт с Ювентусом и хочу снова играть с Роналду. Люди много выдумывают. Мне кажется, я видел нескольких довольных этим фанатов Юве.

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Я не хочу уходить из Реала. Думаю, что не отпустит меня и клуб. Мне очень хорошо здесь. Я стал частью невероятной истории, когда приехал сюда с семьей. Не знаю, действительно ли Юве заинтересован во мне. Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов, и взять Кубок мира со сборной", – рассказал бразилец в комментарии AS.

Отметим, что Марсело является воспитанником Флуминенсе, а цвета "сливочных" защищает с 2007 года. В активе ветерана 4 чемпионских титула с Реалом, 4 кубка Лиги чемпионов и другие трофеи.

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