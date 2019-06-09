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Марсело сам визначить своє майбутнє – Реал не буде блокувати трансфер бразильця

10:54 131 Читать на русском
Марсело сам визначить своє майбутнє – Реал не буде блокувати трансфер бразильця
Марсело / Reuters

Мадридський клуб дозволив своєму ветерану самому вирішувати, чи хоче він залишатися в команді.

Бразилець отримав карт-бланш від керівництва Реала, повідомляє Marca.

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"Вершкові" найближчим часом можуть домовитися з Ліоном щодо трансферу латераля Ферлана Менді. Це ставить під сумнів перспективи Марсело у основному складі команди. Якщо він не захоче миритися зі статусом запасного, то столичний клуб готовий розглянути можливість переходу бразильця в іншу команду. У Реала немає проблем з позицією лівого бека, тому відхід Марсело сприймуть безболісно.

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У сезоні 2018/19 31-річний захисник відіграв у Ла Лізі 23 матчі, в яких відзначився двома голами і двома асистами.

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