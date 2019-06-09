Марсело сам визначить своє майбутнє – Реал не буде блокувати трансфер бразильця

Мадридський клуб дозволив своєму ветерану самому вирішувати, чи хоче він залишатися в команді.

Бразилець отримав карт-бланш від керівництва Реала, повідомляє Marca.

Бейл заявив керівництву Реала, що не збирається покидати команду

"Вершкові" найближчим часом можуть домовитися з Ліоном щодо трансферу латераля Ферлана Менді. Це ставить під сумнів перспективи Марсело у основному складі команди. Якщо він не захоче миритися зі статусом запасного, то столичний клуб готовий розглянути можливість переходу бразильця в іншу команду. У Реала немає проблем з позицією лівого бека, тому відхід Марсело сприймуть безболісно.

Реал заплатить Ліону за Менді 50 млн євро

У сезоні 2018/19 31-річний захисник відіграв у Ла Лізі 23 матчі, в яких відзначився двома голами і двома асистами.