Реал заплатить Ліону за Менді 50 млн євро

Захисник Ліона Ферлан Менді перейде в Реал за 50 млн євро.

Реал узгодив трансфер захисника Ліона Ферлана Менді. За інформацією Marca, "королівський клуб" заплатить за француза 50 млн євро.

Реал офіційно підписав Йовіча

Нагадаємо, лікар "вершкових" прилетів у Францію для того, щоб гравець пройшов медичні тести для Мадрида перед підписанням контракту.

Сьогодні, 4 червня, Реал офіційно повідомив про перехід сербського нападника Луки Йовіча. Також клуб активно намагається підписати вінгера Челсі Едена Азара.