"Це останній шанс для Атлетіка завоювати трофеї у цьому сезоні, тому ми докладемо всіх зусиль, щоб здобути його. Гравці на висоті. Всі вони налаштовані на перемогу. У такому матчі не треба звертати увагу на мотивацію.

Мессі визначився щодо участі в матчі за Суперкубок Іспанії, – журналіст

Вони отримали нагоду стати володарями трофею і зробити це, здолавши Реал і Барселону. Ми повинні дотримуватися свого плану, але з врахуванням того, як грає суперник. Свої пріоритети ми не змінюватимемо й не будемо міняти свою ідею залежно від того, грає Мессі чи ні. Та його присутність на полі зменшує наші шанси на перемогу", – зізнався ентренадор у коментарі Marca.

Матч Барселона – Атлетік відбудеться сьогодні на арені Ла Картуха в Севільї. Початок поєдинку о 22:00.

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