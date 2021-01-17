Після провального 2020 року, в якому Барса не виграла жодного трофею, каталонці отримали відмінний шанс поповнити клубний музей вже на старті 2021-го. У фіналі Суперкубка Іспанії "синьо-гранатовим" протистоятиме Атлетік з Більбао – після важкої перемоги над Реал Сосьєдадом в серії післяматчевих пенальті команда Рональда Кумана повинна здолати ще один баскський бар'єр.

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Попри свою, здавалося б, другорядність, перемога в Суперкубку носить вагоме значення для нинішньої Барселони, яка має у своєму активі 13 аналогічних нагород. 2020-й став найгіршим для клубу за останні 12 років – вперше з часів Франка Райкарда "кулес" не змогли завоювати жодного титулу. Програне Реалу чемпіонство (хоча на момент зупинки чемпіонату саме Барса очолювала Ла Лігу), виліт з Копа дель Рей вже на стадії чвертьфіналу, а останньою краплею став розгром від Баварії у Лізі чемпіонів – ті 2:8 ще довго снитимуться фанатам "синьо-гранатових" у нічних жахіттях.

Протягом останніх місяців у таборі Барселони було чимало потрясінь. Ганебний виліт з ЛЧ, офіційна заява Мессі про бажання піти з клубу, суттєве скорочення заробітних плат, значні фінансові проблеми, чергова зміна головного тренера та відставка президента разом з Радою директорів. Здобутий трофей стане бодай якимось позитивом для каталонців, які не звикли до таких суворих реалій.

"Синьо-гранатові" підходять до матчу з Атлетіком, маючи низку кадрових втрат. Ансу Фаті, Жерар Піке, Серхі Роберто, Філіппе Коутінью – кожен із них міг сподіватися на вихід у старті, але дана четвірка вже давно перебуває в лазареті. Під питанням і вихід на поле Ліонеля Мессі, який не брав участі у півфіналі через травму. Напередодні фіналу аргентинець тренувався з командою, але, за словами Рональда Кумана, рішення про його включення в склад прийматиметься в останню мить.

До слова, для Мессі Суперкубок Іспанії може стати 35-м трофеєм у складі Барси. А от Рональд Куман перебуває за крок від першого титулу в статусі наставника "синьо-гранатових". Також потенційна перемога в Суперкубку стане першим трофеєм для одразу 13-ти футболістів Барси. У протистоянні з Атлетіком каталонці можуть оформити реванш за поразку в Кубку Іспанії 2019/20, а також влаштувати вендетту Марселіно Гарсія Торалю. Саме наставник "левів" на чолі Валенсії бив Барселону у фіналі Копа дель Рей 2018/19.

Можливо, кілька років тому програний Суперкубок не став би великою проблемою для Барси, але зараз у клубу надто багато негараздів. "Блаугранас" пережили чимало потрясінь протягом останніх місяців, тому не мають право втратити чергову можливість виграти бодай якийсь трофей. На кону стоїть дуже багато – всесвітньо відоме гасло Барселони "Більше, ніж клуб", у нинішніх реаліях можна перефразувати як "Більше, ніж Суперкубок".

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