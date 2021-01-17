"Это последний шанс для Атлетика завоевать трофеи в этом сезоне, поэтому мы приложим все усилия, чтобы взять его. Игроки на высоте. Все они настроены на победу. В таком матче не надо обращать внимание на мотивацию.

Месси определился относительно участия в матче за Суперкубок Испании, – журналист

Они получили возможность стать обладателями трофея и сделать это, одолев Реал и Барселону. Мы должны придерживаться своего плана, но с учетом того, как играет соперник. Свои приоритеты мы не будем менять и не будем менять свою идею в зависимости от того, играет Месси или нет. Но его присутствие на поле уменьшает наши шансы на победу", – признался энтренадор в комментарии Marca.

Матч Барселона – Атлетик состоится сегодня на арене Ла Картуха в Севилье. Начало поединка в 22:00.

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