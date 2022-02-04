Керманич Атлетіка з Більбао Марселіно Гарсія Тораль похвалив своїх підопічних за гру проти Реала (1:0) у Кубку Іспанії.

"Дуже щасливий, пишаюся роботою футболістів та підтримкою вболівальників. Дуже важко вибити по черзі Барсу та Реал, але ми ще маємо пройти довгий шлях. Те, що ми вибили два ці великі клуби, не означає, що ми будемо у фіналі.

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Особлива ніч знову стала чарівною. Поки що у січні я не хочу ставити жодної мети для Атлетіка. Давайте радіти з того, що ми можемо насолодитися результатом, якого досягли завдяки роботі гравців. Попереду є гра в чемпіонаті з Еспаньйолом, до якої ми маємо бути готові, завдяки чому зможемо піднятися вище у турнірній таблиці та бути ближчими до зони єврокубків.

Наш пресинг був чудовим. Тільки одного разу Реал вийшов класною комбінацією з-під нашого тиску. Всередині поля ми стояли стіною, хоча дуже важко домінувати над Реалом", – цитує Марселіно Marca.

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