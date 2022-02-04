Наставник Атлетика из Бильбао Марселино Гарсия Тораль похвалил своих подопечных за игру против Реала (1:0) в Кубке Испании.

"Очень счастлив, горжусь работой футболистов и поддержкой болельщиков. Очень тяжело выбить поочередно Барсу и Реал, но мы еще должны пройти долгий путь. То, что мы выбили два этих больших клуба, не значит, что мы будем в финале.

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Особенная ночь снова стала волшебной. Пока в январе я не хочу ставить никаких целей для Атлетика. Давайте радоваться тому, что мы можем насладиться результатом, которого достигли благодаря работе игроков. Впереди игра в чемпионате с Эспаньолом, к которой мы должны быть готовы, благодаря чему сможем подняться выше в турнирной таблице и быть ближе к зоне еврокубков.

Наш прессинг был отличным. Только однажды Реалу удалась классная комбинация из-под нашего давления. Внутри поля мы стояли стеной, хотя очень тяжело доминировать над Реалом", – цитирует Марселино Marca.

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