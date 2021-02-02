"Я не приймав цього рішення. Це був конкретний гравець, якому я сказав "ні". Я не знав про підписання і дізнався про це, побачивши на сайті Марселя.

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Я запропонував свою відставку, сказавши, що не згідний зі спортивною стратегією. Рада (директорів, – прим.) поки не дала мені відповіді. Я не хочу грошей, я просто хочу піти. Це не має нічого спільного з інцидентами, які сталися на вихідних (напад фанів Марселя на клубну базу, – прим.). Я просто хочу покинути Марсель. Більше від керівництва я нічого не прошу", – цитує Віллаш-Боаша видання Get French Football News.

Нагадаємо, невтішні результати Марселя (9 сходинка після 20-ти турів) викликали роздратування фанатів команди і призвели до заворушень – у листопаді підопічні Віллаш-Боаша брали участь у чемпіонській гонці, а тепер команда може проскочити повз зону Ліги чемпіонів. Саме тому уболівальники 30 січня увірвалися на базу команди із закликами відставки президента клубу Жака-Анрі Ейро. Більше того, вони влучили петардою в захисника Альваро Гонсалеса. Як наслідок, було заарештовано 25 осіб, поранено трьох поліцейських і пошкоджено три автомобілі спецслужб.

Чинна угода 43-річного Віллаш-Боаша з Марселем розрахована до завершення поточного сезону.

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