Руководство Марселя решило подтвердить отставку Андре Виллаша-Боаша с поста наставника, сообщает официальный сайт клуба.

Виллаш-Боаш подал в отставку с поста наставника Марселя после приобретения игрока без его согласия

В лагере провансальцев возмутились недавней критикой боссов клуба от португальского тренера и попрощались с Виллаш-Боашнм для сохранения репутации Марселя. Контракт 43-летнего специалиста с клубом был рассчитан до 30 июня 2021-му.

После 20-ти туров Лиги 1 Марсель расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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