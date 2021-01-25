Марсель зацікавився у послугах Ернесто Вальверде та не проти призначити його головним тренером, повідомляє Marca. Позиції нинішнього наставника Андре Віллаш-Боаша похитнулись після недавньої поразки від Монако у чемпіонаті (1:3).

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Щоправда, сам Вальверде, який вже більше року сидить без роботи, не має бажання очолювати клуб. 56-річний іспанець хоче працювати з командою, яка боротиметься за титули – "біло-блакитних" Ернесто таким колективом не вважає.

Зауважимо, Марсель наразі розташовується на 6 сходинці Ліги 1, відставання від лідера – ПСЖ – складає 13 пунктів.

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