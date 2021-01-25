Марсель заинтересовался в услугах Эрнесто Вальверде и не против назначить его главным тренером, сообщает Marca. Позиции нынешнего наставника Андре Виллаша-Боаша пошатнулись после недавнего поражения от Монако в чемпионате (1:3).

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Правда, сам Вальверде, который уже более года сидит без работы, не желает возглавлять клуб. 56-летний испанец хочет работать с командой, которая будет бороться за титулы – "бело-голубых" Эрнесто таким коллективом не считает.

Заметим, Марсель пока располагается на 6 строчке Лиги 1, отставание от лидера – ПСЖ – составляет 13 пунктов.

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