Ліон розбомбив Сент-Етьєн, Лілль наздогнав ПСЖ завдяки перемозі над Ренном: Ліга 1, матчі неділі
Програма 21 туру чемпіонату Франції завершувалася шістьма недільними матчами.
Ліга 1, 21 тур
Бордо – Анже – 2:1
Голи: Гванг, 8, 11 – Фулгіні, 39
Діжон – Страсбур – 1:1
Голи: С. Кулібалі, 63 – Ажорк, 51
Метц – Нант – 2:0
Голи: Лея, 35, Булая, 90+3
Реймс – Брест – 1:0
Гол: Мбуку, 40
Ренн – Лілль – 0:1
Гол: Девід, 16
Сент-Етьєн – Ліон – 0:5
Голи: Кадевере, 16, 68, Марсело, 36, 59, Буанга, 82 (аг)
Кореєць Уі Джо Хванг дублем приніс Бордо перемогу над Анже. Діжон та Страсбур розписали єдину нічию в турі, а Реймс мінімально здолав Брест у битві середняків.
Лілль натужно, але все ж забрав три очки з Ренна. Господарі не програвали 7 матчів поспіль, допоки за справу не взявся Джонатан Девід. Екс-напарник Яремчука підчатував помилку голкіпера суперників на 16 хвилині. Цього виявилося достатньо для перемоги – Лілль набрав 45 очків і наздогнав ПСЖ на вершині таблиці.
Мбаппе не впевнений щодо свого майбутнього у ПСЖ
Матчі Сент-Етьєна і Ліона завжди вважалися принциповими, проте нинішній стан "зелених" не дозволяє сподіватися на рівну гру. "Ткачі" познущалися з опонента і змусили свого колишнього наставника Клода Пюеля серйозно хвилюватися за майбутнє. Форвард Тіно Кадевере і центрбек Марсело "скинулися" по дублю, а добив Сент-Етьєн автогол. 5:0 – Ліон продовжує переслідування лідерів, які відірвалися на два пункти.