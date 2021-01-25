Ліга 1, 21 тур

Бордо – Анже – 2:1

Голи: Гванг, 8, 11 – Фулгіні, 39

Діжон – Страсбур – 1:1

Голи: С. Кулібалі, 63 – Ажорк, 51

Метц – Нант – 2:0

Голи: Лея, 35, Булая, 90+3

Реймс – Брест – 1:0

Гол: Мбуку, 40

Ренн – Лілль – 0:1

Гол: Девід, 16

Сент-Етьєн – Ліон – 0:5

Голи: Кадевере, 16, 68, Марсело, 36, 59, Буанга, 82 (аг)

Кореєць Уі Джо Хванг дублем приніс Бордо перемогу над Анже. Діжон та Страсбур розписали єдину нічию в турі, а Реймс мінімально здолав Брест у битві середняків.

Лілль натужно, але все ж забрав три очки з Ренна. Господарі не програвали 7 матчів поспіль, допоки за справу не взявся Джонатан Девід. Екс-напарник Яремчука підчатував помилку голкіпера суперників на 16 хвилині. Цього виявилося достатньо для перемоги – Лілль набрав 45 очків і наздогнав ПСЖ на вершині таблиці.

Мбаппе не впевнений щодо свого майбутнього у ПСЖ

Матчі Сент-Етьєна і Ліона завжди вважалися принциповими, проте нинішній стан "зелених" не дозволяє сподіватися на рівну гру. "Ткачі" познущалися з опонента і змусили свого колишнього наставника Клода Пюеля серйозно хвилюватися за майбутнє. Форвард Тіно Кадевере і центрбек Марсело "скинулися" по дублю, а добив Сент-Етьєн автогол. 5:0 – Ліон продовжує переслідування лідерів, які відірвалися на два пункти.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції