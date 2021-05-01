Ліга 1, 35-й тур

Марсель – Страсбур – 1:1

Голи: Бенедетто, 86 – Мітровіч, 74

Команди вирішують різні турнірні завдання: Марсель намагається зачепитись за єврокубки, а Страсбуру важливо не програвати, щоб не опинитись у зоні вильоту. Незважаючи на такі контрастні цілі, перший тайм пройшов за рівної боротьби та з малою кількістю гострих моментів.

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По перерві гості навіть почали переважати суперника, але до 74 хвилини вболівальники побачили лише дві жовтих картки. Страсбуру вдалось відзначитись – на допомогу прийшов кутовий, після подачі з якого Мітровіч головою забив. Це додало напруги у матчі, а Бенедетто зрівняв рахунок на останніх хвилинах.

Марсель, який має у своєму активі 56 очок, так і залишився на 6 сходинці. Страсбур набрав 38 залікових балів та закріпився на 15 позиції турнірної таблиці Ліги 1.

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