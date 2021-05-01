Лига 1, 35-й тур

Марсель – Страсбург – 1:1

Голы: Бенедетто, 86 – Митрович, 74

Команды решают различные турнирные задачи: Марсель пытается зацепиться за еврокубки, а Страсбуру важно не проигрывать, чтобы не оказаться в зоне вылета. Несмотря на такие контрастные цели, первый тайм прошел в равной борьбе и с малым количеством острых моментов.

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После перерыва гости даже начали преобладать соперника, но до 74 минуты болельщики увидели только две желтых карточки. Страсбуру удалось отличиться – на помощь пришел угловой, после подачи с которого Митрович головой забил. Но Бенедетто сравнял счет на последних минутах.

Марсель, который имеет в своем активе 56 очков, так и остался на 6 строчке. Страсбур набрал 38 зачетных баллов и закрепился на 15 позиции турнирной таблицы Лиги 1.

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