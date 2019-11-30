Марсель у матчі з драматичною кінцівкою вирвав перемогу у Бреста і закріпився на другій сходинці

Черговий тур чемпіонату Франції у п’ятницю відкривали Марсель і Брест. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 15-й тур

Марсель – Брест – 2:1

Голи: Сарр, 56, Радоньїч, 89 – Кардона, 88

У рамках 15-го туру Марсель на власному полі приймав Брест. "Біло-голубі" у першому таймі володіли відчутною перевагою, однак відкрити рахунок не змогли. По перерві півзахисник Марселя Буна Сарр, скориставшись метушнею у воротарському майданчику, перехопив м’яч і відправив його у сітку воріт повз голкіпера.

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Гра одразу ж вирівнялась: гості прагнули відігратись, а господарі вдало нівелювали усі загрози біля своїх воріт. Зрештою, на 88-й хвилині, форвард Бреста Ірвін Кардона скористався зручним пасом Гаетана Шарбоньє і зрівняв рахунок. Та вже за хвилину господарі зусиллями Неманьї Радоньїча знову вийшли вперед – нападник завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика і встановив остаточний рахунок у матчі.

Перемога принесла Марселю 28 очок та другу сходинку турнірної таблиці, Брест з 18-ма пунктами залишився чотирнадцятим.

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