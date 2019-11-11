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"Ми потрапили в засідку": фанати Марселя атакували автобус з гравцями Ліона

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"Ми потрапили в засідку": фанати Марселя атакували автобус з гравцями Ліона
Автобус Ліона / Фото Get French Football News

Скандальний епізод трапився перед поєдинком 13-го туру чемпіонату Франції.

 

Перед принциповим протистоянням Марсель – Ліон фанати господарів напали на автобус гостей, повідомляє Get French Football News.

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Вболівальникам вдалось вибити два вікна. Про постраждалих інформації немає.

"Ми потрапили у засідку! Якщо це буде продовжуватися, ми не вийдемо на поле", – прокоментував інцидент президент Ліона Жан-Мішель Ола.

Варто відзначити, що гравці таки вийшле на поле і матч Марсель – Ліон (2:1) відбувся.

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Теги
Франція Ліон Ліон Марсель Марсель футбольні фанати Марсель - Ліон
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