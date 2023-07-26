Марсель готовий продати лідера, який може грати на позиції Маліновського
Вінгер Марселя Дженгіз Ундер ймовірно змінить клубну прописку вже цього літа.
Провансальці активно працюють над модифікацією своєї команди, щоб задовольнити потреби нового головного тренера. Керівництво Марселя не тільки старається посилити склад, а й розвантажити його.
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Як інформує Фабріціо Романо, французький клуб веде перемовини з Фенербахче щодо трансферу Джергіза Ундера. Марсель не проти відпустити вінгера, однак провансальці розраховують на суттєву пропозицію. Турецький гравець має чинну угоду з французьким клубом до 2025 року. У Францію він прибув за 8,5 мільйона євро з Роми.
Дженгіз Ундер може грати на позиції Руслана Маліновського. Відхід турецького футболіста з Марселя знизить конкуренцію для українця.
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