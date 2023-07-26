Провансальці активно працюють над модифікацією своєї команди, щоб задовольнити потреби нового головного тренера. Керівництво Марселя не тільки старається посилити склад, а й розвантажити його.

Маліновський отримав чергового партнера – Марсель посилює склад перед ймовірним матчем проти СК Дніпро-1

Як інформує Фабріціо Романо, французький клуб веде перемовини з Фенербахче щодо трансферу Джергіза Ундера. Марсель не проти відпустити вінгера, однак провансальці розраховують на суттєву пропозицію. Турецький гравець має чинну угоду з французьким клубом до 2025 року. У Францію він прибув за 8,5 мільйона євро з Роми.

Дженгіз Ундер може грати на позиції Руслана Маліновського. Відхід турецького футболіста з Марселя знизить конкуренцію для українця.

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