Провансальцы активно работают над модификацией своей команды, чтобы удовлетворить потребности нового главного тренера. Руководство Марселя не только старается усилить сосостав, но и разгрузить его.

Малиновский получил очередного партнера – Марсель усиливает состав перед предполагаемым матчем против СК Днепр-1

Как информирует Фабрицио Романо, французский клуб ведет переговоры с Фенербахче по трансферу Джергиза Ундера. Марсель не прочь отпустить вингера, однако провансальцы рассчитывают на существенное предложение. Турецкий игрок имеет договор с французским клубом до 2025 года. Во Францию он прибыл за 8,5 миллиона евро из Ромы.

Дженгиз Ундер может играть на позиции Руслана Малиновского. Уход турецкого футболиста из Марселя снизит конкуренцию для украинца.

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