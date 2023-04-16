Франция. Лига 1, 31 тур

Марсель – Труа – 3:1

Голы: Витинья, 2, 64, Ундер, 40

Руслан Малиновский второй матч подряд начал в запасе. Группу атаки Марселя сформировали Ундер, Санчес и Витинья. Алексис действовал глубже, а на острие вышел молодой португалец. Именно он стал самой заметной персоной на поле – 8 ударов.

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Витинья отобрал мяч у соперников возле штрафной площади и прицельно пробил в ближнюю "девятку", открыв счет. Через несколько минут форвард еще раз пробивал с той же точки, а затем замыкал дальнюю штангу и не попал в пустые ворота.

У Марселя сегодня хорошо работал прессинг и контрпрессинг. Все атакующее трио активно давило на соперника с последующей поддержкой хавбеков и высокими позициями защитников. Так родился второй гол – Ронжье отобрал мяч на чужой половине и ассистировал Ундеру.

Хозяева тотально доминировали над Труа. 28:4 по ударам, 5:1 по явным моментам. Красноречивая статистика xG: 3.89 у Марселя против 0.5 у Труа. Такое преимущество должно было вылиться в разгром. Витинья сыграл на добивании после углового и оформил дубль.

Малиновский вышел на последние 15 минут вместо Алексиса. Руслан успел забросить в штрафную под удар Клоссу и заработал фол. Марсель в конце встречи сбавил интенсивность и позволил Труа забить гол престижа на контратаке. Олимпик набрал 64 очка и вернулся на второе место. Отставание от ПСЖ – 8 баллов.