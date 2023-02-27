Марсель поступився ПСЖ в центральному матчі Ліги 1. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Після перемоги в Кубку Франції нейтральні уболівальники Ліги 1 сподівалися, що Марсель обіграє ПСЖ ще й в чемпіонаті, чим закрутить інтригу в боротьбі за чемпіонство. Натомість парижани легко розбили принципового опонента, лише зміцнивши своє лідерство.

Мессі та Мбаппе розірвали Марсель – дещиця креативу Маліновського, ПСЖ відібрав останні надії на чемпіонство

Гру зробили Мессі та Мбаппе. Лео забив 700-й гол у клубній кар'єрі й віддав два асисти на Кіліана. Відтак, француз зрівнявся з Едінсоном Кавані у списку найкращих бомбардирів ПСЖ за всю історію клубу – по 200 голів. Очевидно, що найближчим часом Мбаппе стане одноосібним лідером.