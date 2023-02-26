Мессі забив у ворота Марселя на 29 хвилині – аргентинець з паса Мбаппе забив з кількох метрів, зробивши рахунок 0:2.

Мессі повернеться в рідний клуб – Агуеро обмовився про трансфер, але є нюанс

Цей гол став 700-м для Ліонеля за його клубну кар'єру. Зауважимо, що Мессі забив 672 м'ячі у складі Барселони, де провів 14 років (у основній команді). Ще 28 голів Лео забив за ПСЖ.

До слова, Мессі, окрім гола, записав до свого активу ще дві результативні передачі на Мбаппе у поєдинку з Марселем.

Мессі претендує на трон Роналду, Шевченко – серед топів: найкращі бомбардири в історії Ліги чемпіонів