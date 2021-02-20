Марсель поділив очки з Нантом через дикий ляп Манданда, Сент-Етьєн врятував нічию у матчі з Реймсом: Ліга 1
Суботня програма 26 туру чемпіонату Франції складалася всього з двох матчів.
Ліга 1, 26 тур
Сент-Етьєн – Реймс – 1:1
Голи: Абі, 89 – Е-Б, Туре, 72
Нант – Марсель – 1:1
Голи: Бла, 50 – Пайє, 69
Вилучення: Сакай, 90+3 (М)
Сент-Етьєн і Реймс підтвердили статус міцних середняків, розписавши нічию. Гості відкрили рахунок в середині другого тайму, але зберегти перевагу не вдалося. Під завісу зустрічі "зелені" влаштували обстріл воріт суперника і таки досягли свого на 89 хвилині.
Нічиєю завершився і матч між Нантом та Марселем. Провансальці чекають на Хорхе Сампаолі, а зараз командою керує Нассер Ларге. На полі не відбувалося нічого цікавого, допоки досвідчений Стів Манданда не махнув ногою повз м'яч – Бла подарунком скористався.
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Пайє у акробатичному стрибку відіграв один м'яч, але на більше гості не спромоглися. Перед фінальним свистком ще й пряму червону отримав Сакай, який у високому стрибку ледь не зніс голову гравцю Нанта – 1:1.
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