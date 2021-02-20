Суботня програма 26 туру чемпіонату Франції складалася всього з двох матчів.

Ліга 1, 26 тур

Сент-Етьєн – Реймс – 1:1

Голи: Абі, 89 – Е-Б, Туре, 72

Нант – Марсель – 1:1

Голи: Бла, 50 – Пайє, 69

Вилучення: Сакай, 90+3 (М)

Сент-Етьєн і Реймс підтвердили статус міцних середняків, розписавши нічию. Гості відкрили рахунок в середині другого тайму, але зберегти перевагу не вдалося. Під завісу зустрічі "зелені" влаштували обстріл воріт суперника і таки досягли свого на 89 хвилині.

Нічиєю завершився і матч між Нантом та Марселем. Провансальці чекають на Хорхе Сампаолі, а зараз командою керує Нассер Ларге. На полі не відбувалося нічого цікавого, допоки досвідчений Стів Манданда не махнув ногою повз м'яч – Бла подарунком скористався.

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Пайє у акробатичному стрибку відіграв один м'яч, але на більше гості не спромоглися. Перед фінальним свистком ще й пряму червону отримав Сакай, який у високому стрибку ледь не зніс голову гравцю Нанта – 1:1.

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