Ліга 1, 26-й тур

Брест – Ліон – 2:3

Голи: Чардоне, 53, Кардона, 75 – Пакета, 9, Ауар, 29, Депай, 44

Ліон, один із лідерів поточного сезону, завітав у гості до середняка французького чемпіонату – Бреста. Підопічні Руді Гарсії не зустріли жодного опору в дебюті зустрічі. Спершу Лукас Пакета забив, "обікравши" голкіпера, а в середині першого тайму Хуссем Ауар розстріляв ворота суперника після дитячої помилки в обороні. Жирну крапку у першій 45-хвилинці поставив Мемфіс Депай, впевнено реалізувавши пенальті.

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Наставник Бреста, мабуть, добре збадьорив команду під час перерви, адже та заграли зовсім по-іншому. Гол Чардоне, забитий після красивого розіграшу кутового, цьому підтвердження. На 75 хвилині "пірати" скоротили відставання в один м'яч завдяки взяттю воріт імені Кардони. Останні хвилини матчу були напруженими, але команди більше не забивали.

Ліон завдяки перемозі тимчасово очолив турнірну таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі 55 залікових балів. Брест з 31 пунктом залишився на 12 сходинці.

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