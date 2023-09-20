Після матчу з Тулузую (0:0) між тренерським штабом, президентом Марселя та фанатами відбулася розмова. Ультрас провансальців звинувачували очільників клубу в поганих результатах і постійній зміні гравців. Французька преса повідомляла, що вболівальники навіть погрожували Марселіно та Пабло Лонгорії розправою.

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Напружені стосунки між ультрасом та іспанським фахівцем, підштовхнули його до кардинального рішення. Марселіно вирішив, що в такій атмосфері працювати неможливо. На офіційному сайті Марсель повідомив про відхід тренера, який прибув до клубу лише три місяці назад.

"Марсельський Олімпік вважає, що події 18 вересня не дозволяють Марселіно та його технічному персоналу в хороших умовах виконувати функції, для яких вони були найняті. У результаті цієї плачевної ситуації тренер та його команда не продовжуватимуть свою місію", – написала прес-служба.

Нагадаємо, що Марсель під керівництвом Марселіно не зміг пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. В п'яти турах Ліги 1 провансальці набрали дев'ять балів та перебувають на четвертій сходинці.

В четвер, 21 вересня, французький клуб стартує в Лізі Європи в матчі проти Аякса.

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