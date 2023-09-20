После матча с Тулузую (0:0) между тренерским штабом, президентом Марселя и фанатами состоялся разговор. Ультрас провансальцев обвиняли руководителей клуба в плохих результатах и постоянной смене игроков. Французская пресса сообщала, что болельщики даже угрожали Марселино и Пабло Лонгории расправой.

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Напряженные отношения между ультрасом и испанским специалистом, подтолкнули его к кардинальному решению. Марселино решил, что в такой атмосфере работать невозможно. На официальном сайте Марсель сообщил об уходе тренера, который прибыл в клуб всего три месяца назад.

"Марсельский Олимпик считает, что события 18 сентября не позволяют Марселино и его техническому персоналу в хороших условиях выполнять функции, для которых они были наняты. В результате этой плачевной ситуации тренер и его команда не будут продолжать свою миссию", – написала пресс-служба.

Напомним, что Марсель под руководством Марселино не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В пяти турах Лиги 1 провансальцы набрали девять баллов и находятся на четвертой строчке.

В четверг, 21 сентября, французский клуб стартует в Лиге Европы в матче против Аякса.

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