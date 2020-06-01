Марсель може поцупити трансферну ціль Тоттенхема з-під носа Моурінью

Олімпік Марсель і лондонський Тоттенхем позмагаються за зірку чемпіонату Франції.

Обидва клуби зацікавлені в підписанні форварда Ренна Мбайє Ньянга, повідомляє Get French Football News.

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Лондонці вже контактували з оточенням нападника, проте не можуть гарантувати стабільне місце в основі "шпор". Це робить Тоттенхем аутсайдером гонитви за 25-річного сенегальця. Натомість керманич Марселя Андре Віллаш-Боаш хоче попрацювати з Ньянгом і вже мав з ним особисту розмову. Крім того, дружина форварда з Марселя, а сам він хоче вкластися у місцеву нерухомість.

У сезоні 2019/20 Мбайє Ньянг провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів.

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