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Марсель може поцупити трансферну ціль Тоттенхема з-під носа Моурінью

21:16 167 Читать на русском
Марсель може поцупити трансферну ціль Тоттенхема з-під носа Моурінью
Мбайє Ньянг / AFP

Олімпік Марсель і лондонський Тоттенхем позмагаються за зірку чемпіонату Франції.

Обидва клуби зацікавлені в підписанні форварда Ренна Мбайє Ньянга, повідомляє Get French Football News.

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Лондонці вже контактували з оточенням нападника, проте не можуть гарантувати стабільне місце в основі "шпор". Це робить Тоттенхем аутсайдером гонитви за 25-річного сенегальця. Натомість керманич Марселя Андре Віллаш-Боаш хоче попрацювати з Ньянгом і вже мав з ним особисту розмову. Крім того, дружина форварда з Марселя, а сам він хоче вкластися у місцеву нерухомість.

У сезоні 2019/20 Мбайє Ньянг провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Мбайє Ньянг Мбайє Ньянг Тоттенхем Тоттенхем Марсель Марсель Ренн Ренн Франція
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