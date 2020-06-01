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Марсель может увести трансферную цель Тоттенхэма из-под носа Моуринью

21:17 22 Читати українською
Марсель может увести трансферную цель Тоттенхэма из-под носа Моуринью
Мбайе Ньянг / AFP

Олимпик Марсель и лондонский Тоттенхэм поборются за звезду чемпионата Франции.

Оба клуба заинтересованы в подписании форварда Ренна Мбайе Ньянга, сообщает Get French Football News.

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Лондонцы уже контактировали с окружением нападающего, однако не могут гарантировать стабильное место в основе "шпор". Это делает Тоттенхэм аутсайдером гонки за 25-летнего сенегальца. Зато наставник Марселя Андре Виллаш-Боаш хочет поработать с Ньянгом и уже имел с ним личную беседу. Кроме того, жена форварда из Марселя, а сам он хочет вложиться в местную недвижимость.

В сезоне 2019/20 Мбайе Ньянг провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.

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Мбайе Ньянг Мбайе Ньянг Тоттенхэм Тоттенхэм Марсель Марсель Ренн Ренн Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Англии
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