Родина Неймара підкорює Францію – кузен форварда ПСЖ отримав контракт

Перехід до французького Парі Сен-Жермен зіркового форварда Неймара був сигналом до підкорення Франції його великою бразильською родиною. У місцевому чемпіонаті незабаром розпочне виступи його двоюрідний брат Раудеман Сантьяго (Рау).

26-річний нападник став гравцем ФК Ліон, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Команду, що виступає у лізі Регіональ 1 (шостий за силою французький дивізіон), не слід плутати з місцевим грандом і постійним учасником єврокубків – Олімпіком Ліон. Рау, як і Неймар, є вихованцем Сантоса, та на професіональному рівні не заграв. Це не зупинило ФК Ліон від трансферу. Клуб сподівається, що підписання кузена зіркового форварда ПСЖ підвищить упізнаваність ФК Ліон.

Раудеман Сантьяго впродовж багатьох років товаришує із Неймаром. Французькі медіа припускають, що саме зірка парижан допоміг влаштувати перехід двоюрідного брата до чемпіонату Франції.

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