Маліновський у битві за півфінал: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка Франції Марсель – Аннесі
Команда Руслана Маліновського приймає Аннесі у дуелі за півфінал Кубка Франції. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Марсель – Аннесі стартував о 22:00 за київським часом. У 1/8 фіналу команда Руслана Маліновського вибила ПСЖ, а півзахисник збірної України забив переможний гол. Зараз жереб був прихильнішим до Марселя – суперником провансальців у чвертьфіналі Кубка став Аннесі, який посідає 10 місце у другому дивізіоні Франції.
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Аннесі ще не грав у поточному розіграші Кубка з представниками еліти – на шляху до чвертьфіналу команда обігрувала лише суперників з нижчих дивізіонів.
На тижні команда Руслана Маліновського розгромно програла ПСЖ (0:3) і відстає від лідера чемпіонату на 8 очок. Відповідно, Кубок Франції – найкраща можливість для Марселя взяти трофей у сезоні 2022/23.
Пряма відеотрансляція – на YouTube-каналі "Футбол 2.0", а також у цій новині на "Футбол 24".
Стартові склади:
Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашинац – Клос, Каборе, Верету, Гендузі – Маліновський, Пайє – Санчес.
Аннесі:
Онлайн-трансляція матчу Марсель – Аннесі