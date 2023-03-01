Команда Руслана Маліновського приймає Аннесі у дуелі за півфінал Кубка Франції. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – Аннесі стартував о 22:00 за київським часом. У 1/8 фіналу команда Руслана Маліновського вибила ПСЖ, а півзахисник збірної України забив переможний гол. Зараз жереб був прихильнішим до Марселя – суперником провансальців у чвертьфіналі Кубка став Аннесі, який посідає 10 місце у другому дивізіоні Франції.

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Аннесі ще не грав у поточному розіграші Кубка з представниками еліти – на шляху до чвертьфіналу команда обігрувала лише суперників з нижчих дивізіонів.

На тижні команда Руслана Маліновського розгромно програла ПСЖ (0:3) і відстає від лідера чемпіонату на 8 очок. Відповідно, Кубок Франції – найкраща можливість для Марселя взяти трофей у сезоні 2022/23.

Пряма відеотрансляція – на YouTube-каналі "Футбол 2.0", а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашинац – Клос, Каборе, Верету, Гендузі – Маліновський, Пайє – Санчес.

Аннесі:

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La compo des Reds pour ce quart de finale de @coupedefrance historique Coup d'envoi dans 1h #GoReds pic.twitter.com/F1NX9ZX9Qn — FC Annecy (@FCAnnecy) March 1, 2023

Онлайн-трансляція матчу Марсель – Аннесі