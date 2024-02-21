"Це другий матч – наскільки ми знаємо, це вирішальна гра. Попри всі проблеми Марселя, у них є досвід та багато індивідуально сильних гравців. Це дає їм можливість здобути хороший результат, ми відчули це у першому матчі на собі. Ми повинні бути готовими до цього.

Це буде цікавий матч, бо шанси 50 на 50, як були й в першому матчі. Грати на виїзді проти Марселя – це завжди складно. У мене був цей досвід два роки тому у півфіналі Ліги конференцій (з Фейєноордом – прим.). Я знаю, як шумно може бути на цьому стадіоні, скільки фанатів прийде.

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Однак грати у такій атмосфері та при такому тиску – це те, що дають такі матчі. Марсель змінив тренера, тож, цілком можливо, що змінять й стиль гри. Це історія про адаптацію. Думаю, ми здатні підлаштуватися під будь-яку ситуацію.

Стан Кевіна та Траоре перед матчем-відповіддю? Кевін адаптовується до нового середовища, до нового стилю гри, до нових тренувань. Це дуже талановитий та терплячий молодий гравець, він багато працює. У нього є можливість вийти на поле, він вже отримав дебютні хвилини у першому матчі. Деякі гравці, як Кевін, потребують більше часу, щоб вловити ритм. І ми йому дамо цей час.

У нас багато молодих футболістів, яким треба розвиватися. Вони працюють, прогресують. У нас загалом доволі молодий склад. Я щасливий бачити, який у Кевіна запал на тренуваннях, як він працює, як він намагається вчитися та прогресувати. Він буде однією з опцією на завтрашній матч, це очевидно.

Щодо Лассіни Траоре, то він повернувся після важкої травми. Він багато працював, щоб отримати перші хвилини у минулому матчі. На жаль, не могли награвати його на зборах, тож мусимо робити це в офіційних зустрічах. Але він повертається. Я радий. Це молодий футболіст, але вже з досвідом", – наводить слова Пушіча Tribuna.

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