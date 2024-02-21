"Это второй матч – насколько мы знаем, это решающая игра. Несмотря на все проблемы Марселя, у них есть опыт и много индивидуально сильных игроков. Это дает им возможность получить хороший результат, мы почувствовали это в первом матче на себе. Мы должны быть готовыми к этому.

Это будет интересный матч, потому что шансы 50 на 50, как были и в первом матче. Играть на выезде против Марселя – это всегда сложно. У меня был этот опыт два года назад в полуфинале Лиги конференций (с Фейеноордом – прим.). Я знаю, как шумно может быть на этом стадионе, сколько фанатов придет.

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Однако играть в такой атмосфере и при таком давлении – это то, что дают такие матчи. Марсель сменил тренера, поэтому, вполне возможно, что изменят и стиль игры. Это история об адаптации. Думаю, мы способны подстроиться под любую ситуацию.

Состояние Кевина и Траоре перед ответным матчем? Кевин адаптируется к новой среде, к новому стилю игры, к новым тренировкам. Это очень талантливый и терпеливый молодой игрок, он много работает. У него есть возможность выйти на поле, он уже получил дебютные минуты в первом матче. Некоторые игроки, как Кевин, требуют больше времени, чтобы уловить ритм. И мы ему дадим это время.

У нас много молодых футболистов, которым надо развиваться. Они работают, прогрессируют. У нас в целом довольно молодой состав. Я счастлив видеть, какой у Кевина пыл на тренировках, как он работает, как он пытается учиться и прогрессировать. Он будет одной из опций на завтрашний матч, это очевидно.

Что касается Лассины Траоре, то он вернулся после тяжелой травмы. Он много работал, чтобы получить первые минуты в прошлом матче. К сожалению, не могли наигрывать его на сборах, поэтому должны делать это в официальных встречах. Но он возвращается. Я рад. Это молодой футболист, но уже с опытом", – приводит слова Пушича Tribuna.

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