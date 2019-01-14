Марсель – Монако – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Марсель вдома не зумів переграти аутсайдера Монако в матчі 20 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Франція. Ліга 1, 20 тур

Марсель – Монако – 1:1

Голи: Лопез, 13 – Тілеманс, 38

Ліга 1: Марсель зіграв внічию з Монако, Ренн і Страсбур здобули виїзні перемоги, Монпельє втратив очки в Діжоні

Марсель у 20 турі Ліги 1 вдома приймав Монако. Вже на 13-й хвилині Максім Лопез з-за меж штрафного майданчика вдало пробив у лівий від себе кут і вивів "провансальців" уперед. Але ще в першому таймі Юрі Тілеманс вдало реалізував свій момент і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Марсель після 20 турів перебуває на 9 позиції в турнірній таблиці з 28 очками, маючи при цьому 2 матчі в запасі, Монако продовжує знаходитись на 19 позиції, а в активі підопічних Тьєррі Анрі 14 очок і 1 матч у запасі.