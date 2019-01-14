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Марсель – Монако – 1:1 – відео голів та огляд матчу

10:45 66 Читать на русском
Марсель – Монако – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Марсель – Монако – 1:1 / ФК Марсель

Марсель вдома не зумів переграти аутсайдера Монако в матчі 20 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Франція. Ліга 1, 20 тур

Марсель – Монако – 1:1

Голи: Лопез, 13 – Тілеманс, 38

Ліга 1: Марсель зіграв внічию з Монако, Ренн і Страсбур здобули виїзні перемоги, Монпельє втратив очки в Діжоні

Марсель у 20 турі Ліги 1 вдома приймав Монако. Вже на 13-й хвилині Максім Лопез з-за меж штрафного майданчика вдало пробив у лівий від себе кут і вивів "провансальців" уперед. Але ще в першому таймі Юрі Тілеманс вдало реалізував свій момент і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Марсель після 20 турів перебуває на 9 позиції в турнірній таблиці з 28 очками, маючи при цьому 2 матчі в запасі, Монако продовжує знаходитись на 19 позиції, а в активі підопічних Тьєррі Анрі 14 очок і 1 матч у запасі.

Франція20 турВелодром (Марсель)

Марсель - Монако: Неділя 13 січня 2019

Марсель
Матч завершено
1 : 1
Монако
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Монако Монако Франція Відеоновини Марсель - Монако Марсель Марсель
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