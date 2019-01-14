Ліга 1: Марсель зіграв внічию з Монако, Ренн і Страсбур здобули виїзні перемоги, Монпельє втратив очки в Діжоні

Відбулися заключні матчі 20-го туру французької Ліги 1: Ренн мінімально переграв Нант, Діжон розійшовся миром із Монпельє, Страсбур здолав Тулузу на виїзді, а Марсель і Монако не виявили сильнішого.

Франція, Ліга 1, 20-й тур

Нант – Ренн – 0:1

Гол: Да Сільва, 13

Діжон – Монпельє – 1:1

Голи: Саїд, 54 – Д. Ле Таллек, 61

Тулуза – Страсбур – 1:2

Голи: Саного, 29 (пенальті) – Ажорк, 17, І. Сіссоко, 64

Марсель – Монако – 1:1

Голи: Лопез, 13 – Тілеманс, 38

Четверту перемогу поспіль Ренн здобув у виїзному поєдинку з Нантом. Для звитяги вистачило одного забитого м'яча: Бен Арфа навісив зі штрафного, а Дам'єн Да Сільва головою завдав результативного удару. Чергові 3 очки дозволили "червоно-чорним" піднятися на 7-ме місце в таблиці.

Перше очко після відставки Олів'є Далл'Огліо набрав скромний Діжон. Один із аутсайдерів чемпіонату зусиллями Саїда відкрив рахунок у матчі з Монпельє, який бореться за єврокубки, але через 7 хвилин забив екс-форвард ужгородської Говерли Ле Таллек і приніс гостям нічию.

Продовжує боротьбу за високі місця і Страсбур. Ельзасці перемогли Тулузу на виїзді. Підопічні Тьєррі Лорі забили першими (Ажорк розібрався з обороною після пасу Томассона), але на 29-й хвилині привезли пенальті у власні ворота. Одинадцятиметровий вдало реалізував Яя Саного, але в другому таймі Ібрагім Сіссоко забив головою після подачі кутового. Страсбур завдяки перемозі піднявся на 6-ту сходинку.

У центральному ж матчі туру Марсель і Монако не змогли виявити сильнішого. Команди забивали лише в першому таймі. Спочатку забили господарі: Максім Лопез підхопив м'яч після невдало виконаного штрафного й невідпорно пробив метрів із 25-ти. А на 38-й хвилині Юрі Тілеманс класно пробив із лінії штрафного майданчика й змусив капітулювати досвідченого Манданда.

Обидві команди можуть бути розчаровані результатом звітного поєдинку: Марсель опустився на 9-те місце в турнірній таблиці, а Монако не зміг піднятися із зони вильоту.