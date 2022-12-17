"Збірна Марокко знає, що досягла сенсаційного успіху і це велике досягнення. Незалежно від того, що каже суперник, знаємо, що для них це великий фінал. Великий фінал маленьких національних збірних. Як і для нас.

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Марокко нагадує мені нашу команду, але чотири з половиною роки тому – коли ніхто не очікував, що ми дійдемо так далеко. Але хлопці з Марокко досягли успіху своєю якістю та емоціями, вони лише росли від матчу до матчу. Думаю, на нас чекає складніший матч, ніж на відкритті групового турніру. Ми ставимося до суперника з великою повагою, вони демонструють єдність і нікого не бояться", – цитує Даліча Jutarnji list.

Нагадаємо, поєдинок за 3-тє місце між Хорватією та Марокко відбудеться вже сьогодні, 17 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

Хорватія – Марокко: анонс матчу за 3-є місце ЧС-2022