"Сборная Марокко знает, что добилась сенсационного успеха и это большое достижение. Независимо от того, что говорит соперник, знаем, что для них это большой финал. Большой финал маленьких национальных сборных. Как и для нас.

"Пророссийский Мундиаль новых запретов": сестра Ракицкого уничтожила Инфантино и Ко, приведя 7 железных аргументов

Марокко напоминает мне нашу команду, но четыре с половиной года назад – когда никто не ожидал, что мы дойдем так далеко. Но ребята из Марокко добились успеха своим качеством и эмоциями, они только росли от матча к матчу. Думаю, нас ждет более сложный матч, чем на открытии группового турнира. Мы относимся к сопернику с большим уважением, они демонстрируют единство и никого не боятся", – цитирует Далича Jutarnji list.

Напомним, поединок за 3-е место между Хорватией и Марокко состоится уже сегодня, 17 декабря. Начало встречи в 17:00.

Хорватия – Марокко: анонс матча за 3-е место ЧМ-2022