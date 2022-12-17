Чемпіонат світу 2022, матч за 3-є місце

17 грудня, 17:00, м. Доха, "Міжнародний стадіон Халіфа"

Головний арбітр: Абдулрахман Аль-Джассім (Катар)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Чемпіонат світу-2022 добігає кінця. Враховуючи кількість "зашкварів" катарських шейхів та FIFA, які не припиняються і досі, хочеться сказати " та швидше б вже!" – тим паче, що клубний футбол все одно кращий за якістю, і поступово починаєш сумувати за своїми улюбленими командами. Тим не менш, суто в спортивному плані завершення великих турнірів завжди викликає нотку жалю в душі.

Репетицією фіналу Мундіалю є матч за третє місце. Як правило, в ньому виступає бодай одна збірна-сенсація, однак у випадку з Хорватією та Марокко можна говорити одразу про дві несподіванки. Із "атласькими левами" все зрозуміло, однак черговий прорив "картатих" з урахуванням усіх їхніх труднощів виглядає не менш вражаючим.

Лідери балканської команди вже близькі до виходу на пенсію. Модрічу нині 37 років, Ловрену і Перішічу – 33, Крамарічу – 31, Брозовічу – 30. При цьому в збірній немає істинно топового нападника рівня Манджукіча, та і в цілому система позиційного наступу у Златко Даліча шкутильгає ще з 2018 року. Як наслідок, Хорватія виглядає якісно лише за одного сценарію – гри на захист нічийного результату.

Зі своїм футболом "картаті" легко могли вилетіти ще на стадії групового етапу. Їм відверто пощастило з наївним пресингом Канади та шаленим марнотратством бельгійців, а два матчі у плей-офф вдалося пройти лише завдяки серіям пенальті. Втім, у здатності долати перешкоди попри всі "але" криється головна сила цієї команди. Хорвати мають унікальні ментальні характеристики – вони надзвичайно вперті й у них завжди знаходяться сили на ще одне диво.

Уже за цю особливість підопічні Златко Даліча гідні претендувати на медалі чемпіонату світу-2022, хоча і в тактичному плані балканці не є простими. Так, в атаці колектив "мертвий", однак у всіх поєдинках на Мундіалі "картаті" демонстрували дуже грамотні адаптації під суперника. В першому таймі з Бразилією і до 30-х хвилин гри з Аргентиною збірна нічого не дозволяла на власній половині поля – завдяки грамотним перебудовам Хорватія нейтралізовувала значно потужніших суперників.

Крім того, не можна списувати центральний трикутних балканців, у якого надзвичайно важко відібрати м'яч і через який команда вміло прориває інтенсивний пресинг. Словом, стійкість Хорватії під тиском зумовлена не тільки міцним характером. Так, на Аргентину її вже не вистачило, але знову ж таки – ніхто не знає, як пішов би той матч, якби не сталося відносно випадкових індивідуальних помилок в останні 15 хвилин першого тайму.

А починалося все з "нулів" у поєдинку проти Марокко на груповому етапі. То був один із найнудніших матчів Мундіалю, але вже у ньому "атлаські леви" показали, як вони дійдуть до битви за бронзу. Рецепт виявився простим, але вкрай ефективним – середній блок у схемі 4-1-4-1, Амрабат в ролі опорника між лініями, відхід у схему 5-4-1 на завершальному етапі зустрічі й контратаки через потужні фланги. Все це приправлялося яскравим індивідуальним перформансом лідерів.

Взагалі, команда Валіда Реграгі демонструє фантастичну дисциплінованість і організованість. Дистанції між футболістами у блоці близькі до ідеалу, а спіймати Марокко на перебудовах майже нереально. Навіть діагоналі проти африканців не працюють, хоча це один із головних методів розхитування подібної оборони. Як наслідок, збірна легко розбила Бельгію в групі, а потім пройшла Іспанію й Португалію у плей-офф, пропустивши всього один гол за п'ять матчів – аж поки не програла французам у півфіналі (0:2).

Щонайбільш важливо, у кожному з поєдинків на ЧС-2022 марокканці лише додавали. З Іспанією надійно спрацювала компактність середнього блоку, з Португалією додалися якісні контратаки, а проти Франції команда ще й довела здатність працювати "першим номером" – причому протягом 30-35 хвилин "атлаські леви" реально притискали гранда. До того ж, в кожному з цих поєдинків Валід Реграгі своєчасно й грамотно вдавався до тактичних перестановок.

Зокрема, в 1/8 він парирував перехід португальців на гру в два нападники, додавши до оборони третього центрбека й перебудувавшись у схему 5-4-1. У зустрічі ж з французами тренер збірної Марокко розпізнав слабкість у зоні Мбаппе та Тео Ернандеса. Зієш, Хакімі та Унахі стали комбінувати там у трикутниках, а часто їм на допомогу приходив ще й Буфаль з лівого флангу.

Прорив Хорватії до півфіналів більшою мірою ґрунтувався на характері, а вже потім на тактичних особливостях. Успіх же Марокко перш за все тримається на ігровій моделі та активному гейм-менеджменті Валі Реграгі. Обидві збірні працюють від оборони, але більш яскравими і переконливими на турнірі були марокканці.

Цікаво, що їхній останній матч на катарському Мундіалі обслуговуватиме місцевий рефері Абдулрахман Аль-Джассім. 35-річний арбітр явно отримав путівку на ЧС-2022 за протекцією господарів, відсудивши поєдинок між збірними США та Уельсу й після цього працюючи лишень в якості четвертого судді. Хорватські ЗМІ незадоволені таким призначенням, хоча варто бути чесним – Аль-Джассім у поєдинку американців з валлійцями не наплужив із рішеннями.

Кадрова ситуація

"Атлаським левам" сьогодні точно не допоможе капітан Саїсс. Центрбек намагався встигнути відновитись від травми до півфіналу й навіть вийшов у основі, але досить швидко змушений був покинути поле. Також не зіграє його головний партнер по позиції – Агерд травмувався ще на розминці перед Францією.

Участь форварда Ен-Несірі та лівого фулбека Мазрауї залишається під великим питанням. Теж саме можна сказати про нападника Зієша – Валід Реграгі заявив, що Хакім зломлений ментально. Взагалі, коуч африканців пообіцяв надати ігровий час тим футболістам, хто мало зіграв на ЧС-2022.

У збірної Хорватії є питання по опорнику Брозовічу – Марцело зазнав пошкодження у півфіналі й пропустив останнє тренування. Можливо, сьогодні на його позиціїї зіграє Якіч, хоча зміна схеми також цілком ймовірна. Також існують сумніви щодо участі Гвардіола, адже поєдинок з аргентинцями він грав на уколах.

"Ті, у кого проблеми, в суботу не зіграють. Ми оновимо склад", – заявив Златко Даліч. Тим не менш, на масштабну ротацію мароканцям розраховувати не слід. Коуч збірної Хорватії заявив, що команда налаштована завоювати бронзу.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Марокко

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Ерліч, Соса – Ковачіч, Якіч, Модріч – Пашаліч, Петковіч, Оршіч

Марокко: Буну – Хакімі, Дарі, Ель-Ямік, Аттіят-Алла – Амрабат – Зієш, Сабірі, Амалла, Еззалзулі – Шедіра

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Перед матчем за бронзу коуч африканців роздавав неоднозначні інтерв'ю – в одних він скаржився на психологічний стан підопічних, а в інших говорив, що футболісти "голодні" й бажають перемогти. Так чи інакше, ротація в африканців буде відчутною, адже у них і кадрова ситуація важка, і обіцянка тренера щодо надання часу резервістам не є порожнім звуком.

Ймовірно, саме тому букмекери вважають фаворитом збірну Хорватії. До того ж, у "картатих" був додатковий день на відновлення сил. З іншого боку, марокканці значно молодші, а їхні запасні сьогодні будуть надзвичайно вмотивованими – і можна не сумніватись, що частина лідерів "левів" теж вийде в старті.

Хай там як, а малюнок гри ми вже знаємо. Навряд чи щось принципово зміниться у порівнянні із зустріччю на груповому етапі – хорвати триматимуть м'яч і гратимуть обережно, нічого не демонструючи в атаці, а марокканці стоятимуть у середньому блоці й чекатимуть на контрвипад. В такому режимі перехід гри в овертайми є цілком вірогідним.

Ми ризикнемо поставити на перемогу Хорватії. Як показав досвід матчу з французами, якість оборони "атлаських левів" відчутно залежить від рівня виконавців, та і підлаштуватись під їхній футбол можна. "Картаті" вміють це робити – тим паче, у відносно основному складі. Якщо ж гра перейде в овертайми чи серію пенальті, то на користь балканців можуть зіграти досвід і впевненість.

Робити прогнози на ЧС-2022 – справа невдячна, але підопічні Златко Даліча прямо зараз на дещицю ближчі до бронзових медалей.