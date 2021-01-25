Атлетіко розібрався з Валенсією у 20 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Урош Рачіч відкрив рахунок шедевральним дальнім ударом, однак щастя "кажанів" було недовгим. В середині першого тайму Жоау Феліш замкнув подачу з кутового прямою ногою, наче шпагою.

Атлетіко впевнено переміг Валенсію й подовжив виграшну серію у Ла Лізі до семи матчів

Атлетіко забрав повноцінні три очки вже після перерви. Суарес чітко реалізував вихід сам-на-сам із Доменеком, а Корреа без зайвих проблем втретє пробив воротаря Валенсії.