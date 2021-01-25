Марний шедевр Рачіча і "шпага" Феліша у відеоогляді матчу Атлетіко – Валенсія – 3:1
06:00 - Читать на русском
Атлетіко розібрався з Валенсією у 20 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
23’ Жоау Феліш
54’ Луїс Суарес
72’ Анхель Корреа
Урош Рачіч 11’
11’ Урош Рачіч
23’ Жоау Феліш
54’ Луїс Суарес
72’ Анхель Корреа
Урош Рачіч відкрив рахунок шедевральним дальнім ударом, однак щастя "кажанів" було недовгим. В середині першого тайму Жоау Феліш замкнув подачу з кутового прямою ногою, наче шпагою.
Атлетіко впевнено переміг Валенсію й подовжив виграшну серію у Ла Лізі до семи матчів
Атлетіко забрав повноцінні три очки вже після перерви. Суарес чітко реалізував вихід сам-на-сам із Доменеком, а Корреа без зайвих проблем втретє пробив воротаря Валенсії.
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