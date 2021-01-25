Атлетико разобрался с Валенсией в 20 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

Урош Рачич открыл счет шедевральным дальним ударом, однако счастье "летучих мышей" было недолгим. В середине первого тайма Жоау Фелиш замкнул подачу с углового прямой ногой, будто шпагой.

Атлетико уверенно победил Валенсию и продлил выигрышную серию в Ла Лиге до семи матчей

Атлетико забрал полноценные три очка уже после перерыва. Суарес четко реализовал выход один на один с Доменеком, а Корреа без лишних проблем в третий раз пробил вратаря Валенсии.