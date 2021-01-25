Бесполезный шедевр Рачича и "шпага" Фелиша в видеообзоре матча Атлетико – Валенсия – 3:1
06:00 - Читати українською
Атлетико разобрался с Валенсией в 20 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
23’ Жоау Фелиш
54’ Луис Суарес
72’ Анхель Корреа
Урош Рачич 11’
11’ Урош Рачич
23’ Жоау Фелиш
54’ Луис Суарес
72’ Анхель Корреа
Урош Рачич открыл счет шедевральным дальним ударом, однако счастье "летучих мышей" было недолгим. В середине первого тайма Жоау Фелиш замкнул подачу с углового прямой ногой, будто шпагой.
Атлетико уверенно победил Валенсию и продлил выигрышную серию в Ла Лиге до семи матчей
Атлетико забрал полноценные три очка уже после перерыва. Суарес четко реализовал выход один на один с Доменеком, а Корреа без лишних проблем в третий раз пробил вратаря Валенсии.
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