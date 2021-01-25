Після вчорашньої розгромної перемоги Реала розрив між "вершковими" та Атлетіко скоротився до чотирьох очок. "Матрацникам" необхідно було збільшувати гандикап, однак суперник у цьому турі випав серйозний – в гості у Мадрид приїхала Валенсія. Так, "кажани" видали найгірше за 38 років перше коло у чемпіонаті, але в поточному сезоні вони громили Реал та відбирали очки у Барси на Камп Ноу. Словом, поєдинок на Ванді Метрополітано можна було назвати центральним у іспанському вікенді.

Перший тайм зустрічі виявився дуже веселим. Атлетіко одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу й ледь не відкрив рахунок вже на 2-й хвилині – це Феліш прорвався на лінію карного майданчика й вистрілив у лівий кут. Поруч зі стійкою! Ще за чотири хвилини Хіменес замкнув подачу з кутового ударом головою, однак Доменек врятував гостей. Валенсія не забарилася з відповіддю: на 8-й хвилині Вальєхо увімкнув дриблінг, втік від Савіча на лівий край штрафного й пробив з гострого кута – Облак парирував. На 11-й же Яну знову довелося летіти за м'ячем, але цього разу шансів дістати сферу не було – Рачіч прийняв поперечну передачу від Гайя й з 25 метрів пробив у дотик. Точно в праву дев'ятку! Однозначно, це був гол туру.

Атлетіко на кілька хвилин розгубився, але Валенсія не пішла добивати суперника. Дарма. Мадридці швидко повернули ініціативу, організували кілька підходів до карного майданчика і, зрештою, відігрались на 23-й хвилині. Вийшло красиво: Феліш виграв єдиноборство у Корейї й високо піднятою ногою замкнув подачу з кутового на дальню стійку – м'яч прошив руки Доменека й влетів у ворота. 1:1!

В другій половині першого тайму темп впав, а якість моментів впала. У Валенсії був лише кутовий з ударом головою у виконанні Діакабі (в руки Облаку), а у Атлетіко – постріл Льоренте у дотик з лінії півкола (поруч з лівою стійкою) та невдала спроба Лемара перекинути Доменека. Мадридці володіли ініціативою, але вийти вперед у рахунку до перерви їм не вдалося.

Другий тайм підопічні Чоло Сімеоне почали дуже потужно. Вже на 49-й хвилині Суарес стріляв з меж штрафного після своєчасної передачі від Феліша, але його удар накрили. На 51-й та 52-й з лінії карного майданчика у ближній кут пробивав Феррейра Карраско – один удар пройшов поруч з каркасом, інший пройшов з рикошетом від захисника. Валенсія на ці епізоди не відповідала, а "матрацники" все настирніше лізли уперед. Зрештою такий футбол завершився другим голом у ворота Доменека: Суарес отримав передачу від Феліша за спину захиснику, увійшов на лівий край і з гострого кута пробив під дальню стійку – 2:1! Майстер! Ще за три хвилини зі стандарту стріляв Феррейра Карраско, але його удар відправився точно до рук голкіпера.

Вирвавшись уперед, мадридці заспокоїлись, почавши працювати у звичному режимі очікування помилок від суперника. Валенсія огризнулася дальнім ударом свіжого Гедеша на 66-й хвилині (на трибуни), негострим пострілом Вальєхо з гострого кута та низкою швидких проривів без завершення, однак такою активністю "кажани" сильно розкривалися. "Матрацники" могли покарати на 67-й хвилині, коли свіженький Корреа скинув м'яч на лінію півкола під удар Льоренте в ліву дев'ятку – м'яч пройшов над поперечиною.

Поступово за активним Гедешом мадридці намацали ослаблену зону, на яку мадридці одразу натиснули. На 72-й хвилині це принесло успіх: Льоренте отримав передачу на правий фланг, у повній самотності прорвався до штрафного та викотив передачу під удар Корреа метрів з шести – 3:1! Ще за дві хвилини господарі провели майже ідентичну атаку, але цього разу замикання прострілу накрили захисники.

Розуміючи, що відігрувати бодай один гол необхідно прямо зараз, Хаві Грасія на 79-й хвилині наважився на потрійну заміну – на полі з'явилися нападники Гамейро та Хасон, а також хавбек Куіндерді. На жаль для гостей, це рішення не принесло жодного зиску. До завершення основного часу левантійці мали тільки кілька кутових та низку заблокованих ударів. Атлетіко ж огризався контратаками з гострими пострілами, а на 87-й хвилині Корреа ледь не влаштував розгром – Анхель отримав передачу від Торрейри й пробив з близької дистанції, але Домемек парирував. Зрештою, забити бодай ще один гол командам не вдалося. "Матрацники" святкують сьому поспіль перемогу в Ла Лізі.

Таким чином, Атлетіко набрав 47 очок, відновивши гандикап у сім залікових балів від другого місця в турнірній таблиці. Валенсія, маючи в активі 20 пунктів, залишилась на чотирнадцятій сходинці.