Уродженець Бразилії вже покинув Україну і повернувся на історичну батьківщину. Очікується, що Марлос у ролі глядача відвідає другий фінальний поєдинок Кубка Бразилії між Атлетіко Паранаенсе і Атлетіко Мінейро (перший матч – 0:4). Обидва клуби зацікавлені в його підписанні, інформує Goal.

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Також півзахисник має варіанти в Мексиці та Туреччині, а ще у його послугах начебто зацікавлені арабські клуби. Щоправда, конкретних пропозицій екс-гравець збірної України поки не отримував.

Нагадаємо, Марлос перебрався в Шахтар влітку 2014-го, перейшовши з Металіста за 8 млн євро. У складі "гірників" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. По 4 рази виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну – зокрема, їздив на Євро-2020.

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