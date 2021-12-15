Уроженец Бразилии уже покинул Украину и вернулся на историческую родину. Ожидается, что Марлос в роли зрителя посетит второй финальный поединок Кубка Бразилии между Атлетико Паранаэнсе и Атлетико Минейро (первый матч – 0:4). Оба клуба заинтересованы в его подписании, сообщает Goal.

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Также у полузащитника есть варианты в Мексике и Турции, а еще в его услугах якобы заинтересованы арабские клубы. Правда, конкретных предложений экс-игрок сборной Украины пока не получал.

Напомним, Марлос перебрался в Шахтер летом 2014-го, перейдя из Металлиста за 8 млн евро. В составе "горняков" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. По четыре раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную – в частности ездил на Евро-2020.

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