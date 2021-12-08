Як повідомлялось раніше, півзахисник Шахтаря Марлос покине донеччан після завершення контракту, який спливає 31 грудня 2021 року.

Марлос покине Шахтар і повернеться у Бразилію, – ЗМІ

За повідомленням Lance, досвідчений ветеран має одразу шість варіантів продовження кар'єри. Чотири з них – у Бразилії: у послугах 33-річного гравця зацікавлені Атлетіко Мінейро, Атлетіко Паранаенсе, Сан-Паулу та Корітіба. Окрім того, око на Марлоса поклали два представники турецької Суперліги – Фенербахче та Бешикташ.

До слова, напередодні повідомлялося, що Марлос може поповнити ряди Інтернасьонала, за який вже виступає екс-"гірник" Тайсон.

Нагадаємо, Марлос перебрався в Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

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